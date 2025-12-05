Odermatt sorgte für Eintrag in Geschichtsbücher

„Podest wäre drinnen gewesen“

Während „Odi“ seinen 48. Weltcupsieg bejubelte, herrschte bei den Österreichern nach der 18. sieglosen Abfahrt in Serie eine Mischung aus Zufriedenheit und Ärger. „Es ist eine solide Platzierung, aber ich habe mir mehr vorgenommen“, so Kriechmayr, dessen Geschwister Jacoba und Rafael live mitfieberten, nach Platz fünf. „Ich war unten zu gerade – das Podest wäre drinnen gewesen.“ 18 Hundertstel fehlten auf den Dritten Adrian Smiseth Sejersted. Den auch Stefan Eichberger in Reichweite sah. Und dennoch war der Steirer mit Platz sieben, seiner zweitbesten Abfahrtsplatzierung, zufrieden: „Das nehme ich gerne so mit, damit fällt mir ein Stein vom Herzen.“ Weil er im Super-G in Copper mit Topzeit ausschied, nun ein erstes Ergebnis im Ziel hat.