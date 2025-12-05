Vorteilswelt
„Krone“-Kino-Kritik

„Eternity“: Romantik-Komödie mit Elizabeth Olsen

Unterhaltung
05.12.2025 07:00

Im Jenseits hat jede Seele sieben Tage, um über ihr ewiges Dasein zu entscheiden. Joan (Elizabeth Olsen) muss wählen: ihrer langen Beziehung treu bleiben oder der ersten Liebe folgen, die durch einen frühen Tod verloren ging. Zwischen Erinnerungen und Vertrautem gerät sie ins Grübeln. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zur romantischen Komödie „Eternity“. 

Himmel, Herrgott, auch im Jenseits hat man Entscheidungen zu treffen. Eben erst angekommen, findet sich die kurz nach ihrem Mann verschiedene Joan – das Paar war um die rüstigen achtzig – in einer Art metaphysischen Empfangshalle wieder und sieht sich selbst plötzlich stark verjüngt (nun gespielt von Elizabeth Olsen).

Joan (Elizabeth Olsen) steckt in der Zwickmühle – wem gehört ihr Herz?
Joan (Elizabeth Olsen) steckt in der Zwickmühle – wem gehört ihr Herz?(Bild: A24)
Wird sie sich für Luke (Callum Turner) entscheiden?
Wird sie sich für Luke (Callum Turner) entscheiden?(Bild: A24)

Dies gilt auch für Larry, ihren vorangegangenen Ehemann. Doch will sie wirklich bis in alle Ewigkeit an seiner Seite sein? Schließlich wartet hier auch Luke (Callum Turner), ihre große Liebe, der im Koreakrieg sein Leben ließ, auf sie!

Die agnostisch angehauchte Fantasy-Rom-Com rund um eine Frau, die sich fragt, ob sich ein in Jugendtagen ersehntes Glück hätte bewahrheiten können, setzt auf die charmante Chemie des „verblichenen“ Dreigespanns – und auf dessen pointiert geführtes Screwball-Florett. Melodramatische Einschübe verweisen auf Entscheidungsnöte. Liebesdinge bedürfen der Klärung, im Himmel wie auf Erden.

