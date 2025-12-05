„Eternity“: Romantik-Komödie mit Elizabeth Olsen

Im Jenseits hat jede Seele sieben Tage, um über ihr ewiges Dasein zu entscheiden. Joan (Elizabeth Olsen) muss wählen: ihrer langen Beziehung treu bleiben oder der ersten Liebe folgen, die durch einen frühen Tod verloren ging. Zwischen Erinnerungen und Vertrautem gerät sie ins Grübeln. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zur romantischen Komödie „Eternity“.
Himmel, Herrgott, auch im Jenseits hat man Entscheidungen zu treffen. Eben erst angekommen, findet sich die kurz nach ihrem Mann verschiedene Joan – das Paar war um die rüstigen achtzig – in einer Art metaphysischen Empfangshalle wieder und sieht sich selbst plötzlich stark verjüngt (nun gespielt von Elizabeth Olsen).
Dies gilt auch für Larry, ihren vorangegangenen Ehemann. Doch will sie wirklich bis in alle Ewigkeit an seiner Seite sein? Schließlich wartet hier auch Luke (Callum Turner), ihre große Liebe, der im Koreakrieg sein Leben ließ, auf sie!
Die agnostisch angehauchte Fantasy-Rom-Com rund um eine Frau, die sich fragt, ob sich ein in Jugendtagen ersehntes Glück hätte bewahrheiten können, setzt auf die charmante Chemie des „verblichenen“ Dreigespanns – und auf dessen pointiert geführtes Screwball-Florett. Melodramatische Einschübe verweisen auf Entscheidungsnöte. Liebesdinge bedürfen der Klärung, im Himmel wie auf Erden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.