„Eternity“: Romantik-Komödie mit Elizabeth Olsen

Himmel, Herrgott, auch im Jenseits hat man Entscheidungen zu treffen. Eben erst angekommen, findet sich die kurz nach ihrem Mann verschiedene Joan – das Paar war um die rüstigen achtzig – in einer Art metaphysischen Empfangshalle wieder und sieht sich selbst plötzlich stark verjüngt (nun gespielt von Elizabeth Olsen).