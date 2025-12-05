Pep Guardiola? „Kein Mann, sondern eine Schlange“

„Er hat dich wie Dreck behandelt“

Dabei habe Guardiola Toure 2010 noch von einem Verbleib in Barcelona überzeugen wollen, wie der mittlerweile 42-Jährige nun schilderte: „Der Trainer von Barcelona rief mich damals an und sagte: ‘Du musst zurückkommen, es ist wichtig.‘ Meine Frau sagte zu mir: ‘Willst du dir diesen Unsinn anhören? Er hat dich wie Dreck behandelt, und jetzt will er, dass du bleibst, und du willst bleiben? Lass uns nach Manchester fahren.‘“