Pep Guardiola? „Kein Mann, sondern eine Schlange“

„Ich sehe keinen Mann, ich sehe eine Schlange“, verlor Yaya Toure im Interview beim Youtube-Kanal „Zack“ nicht gerade die schönsten Worte über seinen ehemaligen Trainer. Freunde werden der Ivorer und Pep Guardiola jedenfalls keine mehr ...
Zwei Jahre lang war der Katalane Toures Trainer beim FC Barcelona, nachdem er 2016 bei Manchester City unterschrieben hatte, coachte er den Mittelfeldspieler erneut zwei Jahre lang. Ein besonders enges Verhältnis hatten und haben die beiden trotz ihrer gemeinsamen Vergangenheit jedoch nicht. Ganz im Gegenteil ...
Guardiola dürfte etwa der Grund für Toures Wechsel zum Manchester City im Jahr 2010 gewesen sein. Zuvor hatte der Trainer den Ivorer auf die Ersatzbank versetzt und stattdessen auf Sergio Busquets vertraut. Als sechs Jahre später auch Pep bei den „Skyblues“ unterschrieb, wiederholte sich die Geschichte, erneut musste Toure zusehen.
„Er hat dich wie Dreck behandelt“
Dabei habe Guardiola Toure 2010 noch von einem Verbleib in Barcelona überzeugen wollen, wie der mittlerweile 42-Jährige nun schilderte: „Der Trainer von Barcelona rief mich damals an und sagte: ‘Du musst zurückkommen, es ist wichtig.‘ Meine Frau sagte zu mir: ‘Willst du dir diesen Unsinn anhören? Er hat dich wie Dreck behandelt, und jetzt will er, dass du bleibst, und du willst bleiben? Lass uns nach Manchester fahren.‘“
Zwar hat Toure seine Karriere mittlerweile beendet, eine Versöhnung mit seinem Ex-Trainer wird es wohl dennoch nicht so bald geben ...
