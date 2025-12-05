ÖSV-Dame gibt in St. Moritz ihr Renncomeback

Im vorigen Winter wäre sie als Siegerin der Abfahrtseuropacupwertung im Weltcup gesetzt gewesen. Ein Kreuzbandriss in der Vorbereitung in Chile brachte Emily Schöpf aber um ihre erste komplette Saison in der obersten Ski-Liga. Nun meldet sich die 25-Jährige zurück: Bei der internen Quali für den Super-G-Auftakt in St. Moritz schnappte sie sich das letzte Ticket.
„Das war ein richtig, richtig gutes Trainingscamp“, hatte Emily Schöpf ein breites Grinsen im Gesicht, als sie am Mittwoch aus Kanada zurück nach Europa kam. „Nach Startschwierigkeiten, wo wir ein wenig auf der Suche nach Schnee waren, hat sich das echt sehr gut entwickelt.“
Riesentorlauf-Training brachte viel
Am Wichtigsten: „Meine Knie, sowohl das linke, in dem ich mir vorigen Herbst das Kreuzband und den Außenmeniskus gerissen hatte, als auch das rechte, das immer wieder Probleme gemacht hat, halten perfekt!“ Selbst fünf Tage intensives Riesentorlauf-Training auf anspruchsvollem Untergrund konnten die 25-jährige Montafonerin nicht aus der Bahn werfen. „Und gerade diese Tage haben mir vom Gefühl her, für die Speeddisziplinen extrem viel gebracht“, verrät die Atomic-Pilotin.
Abfahrtsstarts in St. Moritz noch offen
Wie viel, zeigte sie dann bei der teaminternen Quali für den ersten Weltcup-Super-G der Saison, der am 14. Dezember in St. Moritz ansteht. Da setzte sich die Rauch-Racerin im direkten Duell gegen die Tirolerin Lena Wechner und die Kärntnerin Carmen Spielberger durch. Ob die Polizeisportlerin bereits davor in den Abfahrten im Engadiner Nobelskiort zum Einsatz und damit ihrem Weltcup-Comeback kommen wird, ist hingegen offen: „Das entscheiden die Coaches erst nach den Trainings“, erklärt „Emy“.
