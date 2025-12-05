ÖSV-Dame gibt in St. Moritz ihr Renncomeback

Abfahrtsstarts in St. Moritz noch offen

Wie viel, zeigte sie dann bei der teaminternen Quali für den ersten Weltcup-Super-G der Saison, der am 14. Dezember in St. Moritz ansteht. Da setzte sich die Rauch-Racerin im direkten Duell gegen die Tirolerin Lena Wechner und die Kärntnerin Carmen Spielberger durch. Ob die Polizeisportlerin bereits davor in den Abfahrten im Engadiner Nobelskiort zum Einsatz und damit ihrem Weltcup-Comeback kommen wird, ist hingegen offen: „Das entscheiden die Coaches erst nach den Trainings“, erklärt „Emy“.