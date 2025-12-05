Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Quali geschafft

ÖSV-Dame gibt in St. Moritz ihr Renncomeback

Vorarlberg
05.12.2025 07:05
Emily Schöpf bestrit ihr bislang letztets Weltcuprennen im Februar 2024 in Crans Montana, wo sie ...
Emily Schöpf bestrit ihr bislang letztets Weltcuprennen im Februar 2024 in Crans Montana, wo sie auch ihre ersten Punkte holen konnte.(Bild: GEPA pictures)

Im vorigen Winter wäre sie als Siegerin der Abfahrtseuropacupwertung im Weltcup gesetzt gewesen. Ein Kreuzbandriss in der Vorbereitung in Chile brachte Emily Schöpf aber um ihre erste komplette Saison in der obersten Ski-Liga. Nun meldet sich die 25-Jährige zurück: Bei der internen Quali für den Super-G-Auftakt in St. Moritz schnappte sie sich das letzte Ticket.

0 Kommentare

„Das war ein richtig, richtig gutes Trainingscamp“, hatte Emily Schöpf ein breites Grinsen im Gesicht, als sie am Mittwoch aus Kanada zurück nach Europa kam. „Nach Startschwierigkeiten, wo wir ein wenig auf der Suche nach Schnee waren, hat sich das echt sehr gut entwickelt.“

Lesen Sie auch:
Emily Schöpf will so rasch wie möglich zurück an den Start eines Weltcuprennens.
Nach Kreuzband-OP
Schöpf will möglichst rasch zurück in den Weltcup
06.11.2025
Jubel mit Gold-Steffi
Neue Rolle für Emily Schöpf bei der WM in Saalbach
07.02.2025
Nicht einzuholen
Emily Schöpf ist die Beste in der EC-Abfahrt
12.02.2024

Riesentorlauf-Training brachte viel
Am Wichtigsten: „Meine Knie, sowohl das linke, in dem ich mir vorigen Herbst das Kreuzband und den Außenmeniskus gerissen hatte, als auch das rechte, das immer wieder Probleme gemacht hat, halten perfekt!“ Selbst fünf Tage intensives Riesentorlauf-Training auf anspruchsvollem Untergrund konnten die 25-jährige Montafonerin nicht aus der Bahn werfen. „Und gerade diese Tage haben mir vom Gefühl her, für die Speeddisziplinen extrem viel gebracht“, verrät die Atomic-Pilotin.

Rauch-Racerin Emily Schöpf ist bereit für ihr Comeback im Weltcup.
Rauch-Racerin Emily Schöpf ist bereit für ihr Comeback im Weltcup.(Bild: Rauch Fruchtsäfte/Marcel A. Mayer)

Abfahrtsstarts in St. Moritz noch offen
Wie viel, zeigte sie dann bei der teaminternen Quali für den ersten Weltcup-Super-G der Saison, der am 14. Dezember in St. Moritz ansteht. Da setzte sich die Rauch-Racerin im direkten Duell gegen die Tirolerin Lena Wechner und die Kärntnerin Carmen Spielberger durch. Ob die Polizeisportlerin bereits davor in den Abfahrten im Engadiner Nobelskiort zum Einsatz und damit ihrem Weltcup-Comeback kommen wird, ist hingegen offen: „Das entscheiden die Coaches erst nach den Trainings“, erklärt „Emy“.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 3°
Symbol Schneeregen
Bludenz
-0° / 3°
Symbol Schneeregen
Dornbirn
1° / 4°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
0° / 3°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
258.875 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
139.648 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
133.015 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Vorarlberg
Tankbetrug und Co.
Duo lieferte Straftaten am laufenden Band
Quali geschafft
ÖSV-Dame gibt in St. Moritz ihr Renncomeback
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Haben Sie das Nichtstun auch schon verlernt?
Arbeiter getötet
Hubschrauber aus Vorarlberg in Italien abgestürzt
Mitter in Beaver Creek
Alpinchef verlängert für Youngster seinen US-Trip
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf