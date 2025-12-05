Wer holt am Ende die Formel-1-Weltmeisterschaft?

Drei Fahrer, ein Rennen und ein WM-Titel! Die beiden McLaren Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri haben die Formel 1-Saison über weite Strecken dominiert. In den vergangenen Wochen hat Max Verstappen jedoch gewaltig aufgeholt und die Chance auf den fünften Titel in Serie. Wir haben uns in Wine umgehört und gefragt, wer sich zum Champion krönen wird!