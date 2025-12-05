Mit neuem Spielstil erreichte Dahm den Meilenstein

Zweiter trotz Verletzungen

So hatte man 2023/24 nach 24 Spielen 42 Punkte, in der Spielzeit 2024/25 waren es im selben Zeitraum 40 Zähler. Diese Saison haben Topscorer Mathias From und Co. sogar schon 48 Punkte erreicht und liegen – trotz zahlreicher Ausfälle im Saisonverlauf – nur zwei Zähler hinter Graz auf dem zweiten Platz. Aktuell sind zum Beispiel die Stars Nick Petersen und Jan Mursak out. „Es läuft für uns relativ gut“, meint auch Goalie Sebastian Dahm. „Wir haben die Verletzten immer gut kompensiert, die Chemie im Team stimmt. Ich bin der Meinung, dass wir gelernt haben, wie wir mit Rückschlägen umgehen müssen.“