Wie der „Promille-Lokführer“ rasch gestoppt wurde

ÖBB: Ein Einzelfall und richtige Reaktion darauf

Für ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair handelt es sich um einen „bedauerlichen, absoluten Einzelfall“. Alle technischen Einrichtungen hätten funktioniert und die ÖBB-Fahrdienstleitung habe richtig gehandelt. Eine Zwangsbremsung des Zuges habe stattgefunden – „doch der Lokführer ist eigenmächtig weitergefahren“. In einem solchen Fall sei die Stromabschaltung das ultimative Mittel.