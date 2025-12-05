Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖBB erklären Alarmplan

Wie der „Promille-Lokführer“ rasch gestoppt wurde

Tirol
05.12.2025 07:00
Am Bahnhof Hall, allerdings im Verschubbereich, passierte der Vorfall.
Am Bahnhof Hall, allerdings im Verschubbereich, passierte der Vorfall.(Bild: Johanna Birbaumer)

Haarsträubende Szenen spielten sich – wie berichtet – am Mittwoch am Bahnhof Hall ab: Ein betrunkener Lokführer (50) ignorierte ein Signal, erst eine Stromabschaltung stoppte ihn. Am Tag danach erklärten die ÖBB der „Krone“, welche Sicherheitsmechanismen für solche Fälle existieren.

0 Kommentare

Der aus der Lombardei stammende Triebwagenführer sollte am Mittwoch einen Güterzug von Hall nach Verona fahren. Als der 50-Jährige zunächst mehrfach grundlos stehenblieb und gegen 14.20 Uhr ein sogenanntes Schutzsignal missachtete, musste in diesem Bereich der Strom abgeschaltet werden, um den Zug zu stoppen.

Daraufhin verließ der Italiener im Bereich des Verschiebebahnhofs die Lok und ging auf die Gleise. Die Fahrdienstleitung veranlasste einen „Nothalt“, die Polizei wurde alarmiert und stellte eine starke Alkoholisierung bei dem Mann fest.

Zitat Icon

Alle technischen Einrichtungen haben funktioniert und die ÖBB-Fahrdienstleitung hat richtig gehandelt.

ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair

Bild: Christof Birbaumer

ÖBB: Ein Einzelfall und richtige Reaktion darauf
Für ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair handelt es sich um einen „bedauerlichen, absoluten Einzelfall“. Alle technischen Einrichtungen hätten funktioniert und die ÖBB-Fahrdienstleitung habe richtig gehandelt. Eine Zwangsbremsung des Zuges habe stattgefunden – „doch der Lokführer ist eigenmächtig weitergefahren“. In einem solchen Fall sei die Stromabschaltung das ultimative Mittel.

Strenge Richtlinien bei Alkohol und Drogen
Laut Gasser-Mair werden die Lokführer im Umgang mit Alkohol und Substanzen bzw. deren Missbrauch in ihrer Ausbildung intensiv geschult. „Sie wissen auch um die strikten Konsequenzen.“ Man habe hier eine Null-Toleranz-Grenze.

Zitat Icon

Sie wissen auch um die strikten Konsequenzen.

ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair

Bild: Christof Birbaumer

Fall jemand im Dienstbereich einen Kollegen alkoholisiert antrifft, bestehe sofortige Meldepflicht gegenüber den Fahrdienstleitern oder den Notfallkoordinatoren, die dann umgehend entsprechende Prozesse einleiten würden

Alkohol am Führerstand zieht klare und strikte Konsequenzen nach sich
Bei Alkohol in der Lok tritt ein sofortiger Dienstabzug für sechs Monate in Kraft. Außerdem muss sich der Betroffene einer arbeitsmedizinischen Untersuchung unterziehen, von deren Ergebnissen die weitere Vorgehensweise abhängig ist. 

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Stoppsignal ignoriert
Betrunkener Lokführer mit Mühe und Not gestoppt
03.12.2025

Lange Bewährungsfrist vorgesehen
Sollte der Mitarbeiter wieder in den Dienst dürfen, gilt eine Bewährungsfrist von drei Jahren. Außerdem sind mindestens zwei Alkoholkontrollen durch die Führungskraft innerhalb der nächsten drei Monate nach der Wiederzulassung vorgeschrieben.

Zum konkreten Fall sei noch anzumerken, dass die Sicherheitseinrichtungen sowohl technisch als auch von den Abläufen her funktioniert hätten, heißt es vom ÖBB-Sprecher.

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
258.875 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
139.648 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
133.015 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf