Mehrere Kühe tot und unterernährt auf Hof gefunden

Unfassbar traurige Szenen spielen sich in der Gemeinde St. Veit an der Glan in Kärnten ab. Ein Bauer war wegen Tierquälerei angezeigt worden. Im Zuge der Kontrollen durch Tierärzte bestätigte sich der Verdacht. Ein totes Rind und ein totes Kalb wurden am Hof aufgefunden!
Gleich mehrere Anzeigen gegen einen Landwirt gingen bei der Polizei ein. Unter anderem wegen des Verdachtes der Tierquälerei. Der St. Veiter wurde am Donnerstag von Tierärzten telefonisch in Kenntnis gesetzt, dass das landwirtschaftliche Anwesen deshalb von ihnen kontrolliert wird. „Kurze Zeit später traf der Bauer am Hof ein und verhielt sich verbal äußerst aggressiv gegen die Veterinäre und versuchte die Kontrollen zu verhindern“, schildert die Polizei.
Bauer sperrte Tierärzten Weg ab
Um die Gesamtlage zu deeskalieren, wollten die Tierärzte vorerst den Hof wieder verlassen. Doch vergeblich, denn der Landwirt sperrte mittels eines Baggers die Hofausfahrt. So alarmierten die Tierärzte die Polizei.
Trauriger Fund!
Und dort – im Bereich der Hofausfahrt – stießen sie auf ein bereits seit etwa einer Woche verendetes Rind. Erst mit dem Eintreffen der Polizeikräfte konnte die weitere Kontrolle des Hofes fortgeführt und ein weiteres verendetes Tier gefunden werden. „Unter einem Anhänger wurde ein bereits seit längerem verendetes Kalb entdeckt“, heißt es weiter.
Tiere stark unterernährt
Weitere Tiere waren teils stark unterernährt. Hinsichtlich des Zustandes und der Haltung der Tiere werden die Ermittlungen durch den Amtstierarzt der BH St. Veit an der Glan geführt.
Der 62-Jährige wird wegen Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt, wegen Verdachts der Nötigung und Beleidigung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.