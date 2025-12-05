Mehrere Kühe tot und unterernährt auf Hof gefunden

Gleich mehrere Anzeigen gegen einen Landwirt gingen bei der Polizei ein. Unter anderem wegen des Verdachtes der Tierquälerei. Der St. Veiter wurde am Donnerstag von Tierärzten telefonisch in Kenntnis gesetzt, dass das landwirtschaftliche Anwesen deshalb von ihnen kontrolliert wird. „Kurze Zeit später traf der Bauer am Hof ein und verhielt sich verbal äußerst aggressiv gegen die Veterinäre und versuchte die Kontrollen zu verhindern“, schildert die Polizei.