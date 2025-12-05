Vorteilswelt
Tierquälerei

Mehrere Kühe tot und unterernährt auf Hof gefunden

Kärnten
05.12.2025 06:27

Unfassbar traurige Szenen spielen sich in der Gemeinde St. Veit an der Glan in Kärnten ab. Ein Bauer war wegen Tierquälerei angezeigt worden. Im Zuge der Kontrollen durch Tierärzte bestätigte sich der Verdacht. Ein totes Rind und ein totes Kalb wurden am Hof aufgefunden!

Gleich mehrere Anzeigen gegen einen Landwirt gingen bei der Polizei ein. Unter anderem wegen des Verdachtes der Tierquälerei. Der St. Veiter wurde am Donnerstag von Tierärzten telefonisch in Kenntnis gesetzt, dass das landwirtschaftliche Anwesen deshalb von ihnen kontrolliert wird. „Kurze Zeit später traf der Bauer am Hof ein und verhielt sich verbal äußerst aggressiv gegen die Veterinäre und versuchte die Kontrollen zu verhindern“, schildert die Polizei. 

Bauer sperrte Tierärzten Weg ab
Um die Gesamtlage zu deeskalieren, wollten die Tierärzte vorerst den Hof wieder verlassen. Doch vergeblich, denn der Landwirt sperrte mittels eines Baggers die Hofausfahrt. So alarmierten die Tierärzte die Polizei.

Trauriger Fund! 
Und dort – im Bereich der Hofausfahrt – stießen sie auf ein bereits seit etwa einer Woche verendetes Rind. Erst mit dem Eintreffen der Polizeikräfte konnte die weitere Kontrolle des Hofes fortgeführt und ein weiteres verendetes Tier gefunden werden. „Unter einem Anhänger wurde ein bereits seit längerem verendetes Kalb entdeckt“, heißt es weiter. 

Tiere stark unterernährt
Weitere Tiere waren teils stark unterernährt. Hinsichtlich des Zustandes und der Haltung der Tiere werden die Ermittlungen durch den Amtstierarzt der BH St. Veit an der Glan geführt.

Der 62-Jährige wird wegen Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt, wegen Verdachts der Nötigung und Beleidigung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Elisa Aschbacher
