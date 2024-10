Betrunkener (18) „legt“ Auto in Tirol auf das Dach

Glück im Unglück hatte ein betrunkener Autolenker (18) in der Nacht auf Mittwoch in Tirol. Kurz nach 3 Uhr verlor der junge Mann in St. Ulrich am Pillersee (Bezirk Kitzbühel) die Kontrolle über seinen Wagen und landete letztlich am Dach. Er wurde leicht verletzt.