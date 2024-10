Kinder geben 17 € pro Monat für Online-Spiele aus

Appell an Eltern

Dass 25 Prozent der Kinder auch nachts spielen würden, sieht die oberösterreichische Bildungsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) sehr kritisch. Sie appellierte an die Eltern, das Online-Verhalten der Kinder zu begleiten und auch hier Beziehungsarbeit zu leisten, „um einen guten Umgang mit den Medien zu fördern“. Auch ein Handy-Verbot an allen Schulen könne sie sich vorstellen, doch sei dies eine Angelegenheit des Bundesministeriums.