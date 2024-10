Fußi attestiert SPÖ einen „jämmerlichen“ Zustand

Von ÖVP bis Team Stronach: Der schillernde PR-Berater Rudi Fußi hatte in seiner Karriere bereits viele Tätigkeitsbereiche in unterschiedlichen Gefilden. Jetzt, seit vergangenem Jahr ist der 48-Jährige wieder SPÖ-Mitglied, will er die Sozialdemokratie anführen. Der ehemalige Berater von Ex-Bundeskanzler Christian Kern legte am Mittwoch unter dem Motto „Neue Rote braucht das Land“ die Beweggründe für seinen plötzlichen Führungsanspruch dar.