Diabetiker erhält nach 10 Jahren Arznei nicht mehr

Die Diabetes-Ambulanzen in OÖ sind voll: In den vergangenen drei Jahren verzeichneten sie ein Patienten-Plus von 38 Prozent. Wegen des steigenden Bedarfs gibt es bei Insulinpräparaten immer wieder Lieferprobleme. Echte Mängel gibt es bei Diabetes-Medikamenten, die als Abnehmspritzen in Mode gekommen sind.