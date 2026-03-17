Finale mit Sieg und Hintertür für „König Karl“

„Ich hab zwar schon 24 Einzelsiege in zwanzig Weltcup-Saisonen, aber jeder ist eine große Freude“, funkt der Niederösterreicher aus Kanada. „Ich hab einfach durchgezogen. Es waren richtig geile Bedingungen. Auf jedem der beiden Kurse gab’s ein, zwei schwere Tore, der Schnee war aber griffig und eisig. Da hat man alles, was man investiert hat, zurückbekommen – so wie ich es liebe.“