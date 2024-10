Wenn der Partner zum Internet- und Handyspion wird

Die Gewaltschutzzentren in Österreich sind in jedem Bundesland die erste Anlaufstelle für Opfer von Gewalt. Vor allem Mädchen, Frauen und diverse Personen, die im häuslichen Umfeld oder am Arbeitsplatz Bedrohungen, sexuellen Übergriffen, Stalking-Erfahrungen oder akuter psychischer, physischer und ökonomischer Gewalt ausgesetzt sind, erhalten hier kostenlos psychosoziale Beratung und juristische Unterstützung.