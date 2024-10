Baumstumpf löste sich und erfasste 65-Jährigen

Am Donnerstag war der 65-jährige Einheimische allein im Waldgebiet Stockriss/Ochsenbichl in Rietz mit Forstarbeiten beschäftigt. Nachdem er einen am Boden liegenden Baum (Durchmesser ca. 20 Zentimeter) vom Stock geschnitten hatte, begann er die Äste vom Baum zu schneiden.