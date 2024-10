Eine Win-win-Situation für die FPÖ …

Gerüchteweise hört man, dass jenseits der offiziellen medialen Stellungnahmen eine Koalition der Wahlverlierer, also von ÖVP und SPÖ, gemeinsam mit einer dritten Kleinpartei längst ausgemacht ist. Dass also die nunmehr bevorstehenden Sondierungsgespräche und Parteien-Verhandlungen nur noch Formsache seien. All das mit dem Ziel, den Wahlsieger, also Kickls Freiheitliche, bei deren Versuch, eine Regierungskoalition zusammenzubringen, auflaufen zu lassen.