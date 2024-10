In Wels geht‘s mit Vollgas Richtung Zukunft

Wer schafft es ohne Berühren des Drahtes vom Anfang bis zum Ende? Die Geschicklichkeit der Besucher steht am „Krone“-Stand in Halle 21 am Prüfstand. Dort schauten am Mittwoch auch Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und Wirtschaftskammer-OÖ-Präsidentin Doris Hummer vorbei.