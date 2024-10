Wie „45 plus“ bei Jobsuche nicht mehr zu alt ist

Zu alt, teuer, öfter krank – Zuschreibungen wie diese machen es Ü-45-Arbeitssuchenden schwer, wieder einen Job zu finden. Eine vom Verein FAB initiierte Plattform bekämpft jetzt nicht nur diese Vorurteile, sondern will auch dabei helfen, eine neue Stelle zu vermitteln. Nach dem Start in der Steiermark startet man jetzt auch in Oberösterreich voll durch.