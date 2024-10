„Sound of Music“ berührt die ganze Welt

Eine Gruppe junger Amerikaner drängt sich am Salzburger Mirabellplatz in den „Sound of Music“-Bus. „It is fascinating!“, schwärmt sie. Die Fans kommen aus den USA und Kanada, aus England, Australien, China oder Indien. Der Film aus den 60er-Jahren mit Julie Andrews und Christopher Plummer begeistert Millionen. Die Geschichte von Baron von Trapp und seiner Maria, die das Kloster verließ, um sich um seine Kinder zu kümmern, löst Emotionen aus. Die Familie flüchtete vor den Nazis in die USA, ihre Geschichte geht bis heute auf Weltreise.