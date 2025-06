Gewinnen Sie einen Familienurlaub im Südburgenland

365 Tage Golfvergnügen auf der Golfschaukel Stegersbach

Mit gesamt 45 Loch ist die Golfschaukel Stegersbach die größte Golfanlage im Land. Panorama, Südburgenland und Family – drei Kurse, ein Vergnügen. Man spielt auf sanften Hügelrücken, saftigen Fairways, blickt weit in die malerisch idyllische Landschaft des Südburgenlandes, streift die eine oder andere Buschenschank, kommt an den Kellerstöckln vorbei und genießt so den einen oder anderen der 300 legendären Sonnentage des Burgenlandes.