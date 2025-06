So viele Österreicher wollen jetzt raus aus Israel

Tschechien startete Evakuierungen

Tschechien hat unterdessen am Montag damit begonnen, seine Bürger aus Israel in Sicherheit zu bringen. Ein Konvoi habe in der Früh auf dem Landweg die Hafenstadt Tel Aviv verlassen und die Grenze eines israelischen Nachbarlandes erreicht, sagte die tschechische Botschafterin in Israel, Veronika Kuchynova-Smigolova der Nachrichtenagentur CTK. Von dort soll es mit einem Regierungsflugzeug weiter nach Prag gehen. Es werde mit rund 80 Passagieren an Bord gerechnet. Um welches Nachbarland es sich handelt, wurde aus Sicherheitsgründen nicht genannt.