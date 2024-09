Meta wird in der EU zu Millionenstrafe verurteilt

„Sofortige Maßnahmen“

Meta räumt ein, dass einige Benutzerpasswörter „vorübergehend in einem lesbaren Format in unseren internen Datensystemen gespeichert wurden“. Es seien aber, „sofortige Maßnahmen ergriffen worden, um diesen Fehler zu beheben“, versicherte das Unternehmen auf Anfrage. „Es gibt keine Beweise dafür, dass diese Passwörter missbraucht oder in unangemessener Weise eingesehen wurden.“