Kickl: Nazivergleiche „dumm und verantwortungslos“

Kurz vor der Wahl weist der 55-jährige Parteichef auf Gemeinsamkeiten mit der ÖVP und der SPÖ. Die Türkisen verfolgen Kickl zufolge ähnliche Ansätze wie die Blauen in den Bereichen Sicherheit und Wirtschaft. Mit der SPÖ treffe man sich wiederum bei den Themen Soziales und Pensionen. Erst am Mittwoch hatte die freiheitliche Verfassungssprecherin Susanne Fürst die Hand deutlich in Richtung ÖVP ausgestreckt und die ÖVP eingeladen, gemeinsam die von der FPÖ propagierte „Festung Österreich“ zu bauen. Auch ihr Parteichef zeigt sich nun gesprächsbereit, meint aber: „Das Problem, dass ich bei der ÖVP sehe, ist, dass dort die Glaubwürdigkeit nicht gegeben ist.“