FPÖ weiter auf Platz 1, aber Vorsprung schmilzt

Abstand FPÖ zu ÖVP nimmt ab

Seit Montag vor einer Woche sind weitere vier Umfragen in die Berechnung eingeflossen. Alle sahen die FPÖ mit 26 bis 27 Prozent am ersten Platz – aber mittlerweile knapper vor der ÖVP, die in all diesen Erhebungen auf 25 Prozent kam. In den Umfragen der Woche davor lag die Volkspartei teils schlechter (zwischen 22 bis 26 Prozent), die FPÖ etwas besser (27 bis 28 Prozent). Die SPÖ hält weiterhin Platz drei – mit 20 bis 21 Prozent jedoch mit etwas Abstand.