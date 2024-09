Volkstheater Wien warnt mit Hitler-Klonen vor FPÖ

Volkstheater ruft zum Wählen auf

Schon vor wenigen Tagen sorgte die Meldung, dass Volkstheater-Direktor Kay Voges die Spielstätte in „Deutsches Volkstheater“ rückbenennen möchte, für Aufsehen. Das Lied ist als Fortsetzung dieser Kunstaktion zu verstehen: „Der Song spricht nur das aus, was in dem FPÖ-Parteiprogramm steht. Es liegt jetzt an Ihnen, zur Wahl zu gehen und für ein demokratisches und freies Österreich einzutreten“, wird Voges in der Kommentarspalte zitiert.