„Festung bauen“: FPÖ-Frau macht ÖVP schöne Augen

Skepsis bei Kanzler-Versprechungen

Abschiebungen in Herkunftsländer, allen voran nach Afghanistan und Syrien, sichere Außengrenzen und den Stopp der Entwicklungshilfe für Länder die nicht kooperieren, werde es nur mit Schwarz-Blau geben. „Wir finden das alles sehr erfreulich. Aber bitte beachten wir, was er jetzt sagt, wenn er dann nach der Wahl Kanzler werden soll“, traute Fürst in einer Pressekonferenz am Mittwoch den Versprechungen von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) nicht ganz.