FPÖ-Blamage: Zugpferd Kickl zog doch nicht so gut

krone.tv-Elefantenrunde mit fast doppelter Reichweite

Beim Sender oe24.tv fand nämlich am Dienstag die Elefantenrunde statt – inklusive Kickl. Und siehe da – die durchschnittliche Reichweite betrug lediglich 138.000 Seher. Im Vergleich dazu waren es am Sonntag bei PULS4/PULS24/krone.tv (gelaufen auch bei ATV) weitaus mehr – und zwar 327.000. Mehr als doppelt so viel. oe24.tv feierte rund acht Prozent an Quote, bei PULS/krone.tv waren es knapp 17 Prozent.