Initiative fordert: „Verhindert FPÖ in Regierung!“

Verfassungsjurist Mayer: „FPÖ will Orbán nachmachen“

Vor einer „zunehmend radikalisierten FPÖ“ warnte unter anderem der Verfassungsjurist Heinz Mayer: „Die 79 Jahre, die die Republik alt ist, ist eine atemberaubende Erfolgsgeschichte. Die FPÖ will das alles zerstören, sie will Viktor Orbán nachmachen.“ Durch ihre Kritik an der europäischen Luftverteidigung Sky Shield gefährde sie zunehmend die Sicherheit in Österreich. An die Stimmen in der ÖVP, die meinen, es gäbe nicht nur die „Kickl-FPÖ“, richtete er: „Das ist falsch. Die FPÖ ist homogen, wie sie es nie war.“