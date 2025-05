Pensionsreform: Kritik an zu kurzer Begutachtung

Bereits nach einer Woche endete am Freitag die Begutachtung der Pensionsreform. Geplant sind unter anderem höhere Zugangshürden zur Korridorpension. Kritik gibt es an der kurzen Frist – laut Verfassungsdienst sollten Begutachtungen in der Regel sechs Wochen dauern. Auch besteht Sorge um Betroffene, die bereits mit den alten Regeln geplant haben.