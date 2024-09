Wilde Flucht durch Tirol mit gestohlenem VW-Bus

Am 20. August brannten in Tux im Zillertal bei dem 42-Jährigen wohl wirklich alle Sicherungen durch. Er entwendete ein E-Bike, verlud es in einem ebenfalls gestohlenen VW-Bus und brauste in Richtung Außerfern davon. Bei der Abfahrt Lermoos endete dann seine waghalsige Fahrt vorerst, als ihn die Polizei anhielt.