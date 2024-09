Darum saniert die Asfinag nun 170 Notrufsäulen

Stellen Sie sich vor, Sie sind nicht wirklich ortskundig in Tirol. Oder womöglich nur auf der Durchreise und mitten in der Nacht gibt ihr Auto auf der A12 den Geist auf. Wie ist der Pannendienst per Handy erreichbar? Und wo genau bin ich überhaupt? Selbst Einheimische können in solchen Situationen vor Problemen stehen.