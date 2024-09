Die kleine Botin ist dankbar für die Ernte

Für mich geht die Dankbarkeit auch über materielle Dinge hinaus. Es ist eine Haltung, die mein Leben bereichert und mich zufriedener macht. Dankbarkeit hat mich gelehrt, achtsam das zu ehren, was ich habe und gibt mir die Kraft, auch in harten Zeiten den Blick auf das Gute nicht zu verlieren. Das spiegelt sich auch im zwischenmenschlichen Umgang wider: wir ernten, was wir säen. Liebe, Rücksichtnahme und Respekt kommen zurück, wenn wir sie geben.