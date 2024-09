Familienzuzug: Starke Überalterung in Schulklassen

Der Familienzuzug stellt das Wiener Bildungssystem vor zahlreiche Herausforderungen. Eine der größten ist die Überalterung von Schülern. Dies entsteht vor allem dadurch, dass viele Kinder und Jugendliche mit nicht-deutscher Muttersprache in die Wiener Schulen kommen und aufgrund ihres Alters nicht einfach in die zweite oder dritte Klasse eingestuft werden können. Eine Anfragebeantwortung der FPÖ an Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) zeigt einen deutlichen Anstieg an „überaltrigen“ Kindern in den Pflichtschulen Wiens.