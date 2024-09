„Die Arena auf Schalke soll unser Stadion werden“

Football-Fest auf Schalke! Am Sonntag kämpfen die Vienna Vikings vor der Rekordkulisse von 40.000 Fans gegen Rhein Fire Düsseldorf um Europas Football-Krone. Die Wiener holten sich 2022 den Titel in der European League of Football, 2023 die Düsseldorfer. Jetzt prallen die beiden Champions erstmals überhaupt in dieser Liga aufeinander.