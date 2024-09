Kärntner Heimatwerk: Nachfolger gesucht!

„Wir arbeiten mit Trachtengruppen vom Großglockner bis zur Koralm zusammen, auch mit Chören und anderen Vereinen, der Landjugend und mit Schulen, wo wir auch schon Trachtennähkurse angeboten haben“, freut sich Opetnik. Die Schneiderinnen in Klagenfurt und Villach, an den beiden Kärntner Heimatwerk-Standorten, können auf das umfangreiche Trachtenarchiv zurückgreifen. „Wir haben super Mitarbeiterinnen in der Beratung und in der Schneiderei. Ohne die geht nix! Wie gern sie im Heimatwerk arbeiten, beweist die Tatsache, dass in Klagenfurt Frau Susi auch in ihrer Pension noch aktiv ist und in Villach Schneidermeisterin Fini weiterarbeitet“, freut sich Opetnik.