Drei Teenager plünderten Zigerettenautomaten

Täter zerschlugen Firmenfenster

Derzeit noch unbekannte Täter drangen zwischen 2. und 3. Mai in ein Firmengelände in Klagenfurt ein. Mit einem Gegenstand zerschlugen sie ein Fenster und konnten so in das Gebäude eindringen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten – ob etwas gestohlen wurde, ist bis jetzt noch ungeklärt. Da sich in dem Gebäude noch weitere Firmen befinden, konnten die Beamten feststellen, dass die Diebe versuchten bei einer weiteren Firma einzubrechen – was ihnen jedoch nicht gelang. Eine Eingangstüre wurde beschädigt, jedoch nicht aufgebrochen. Weitere Erhebungen werden geführt.