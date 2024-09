Scheusal von Avignon gesteht Serien-Missbrauch

„Ich bin ein Vergewaltiger, so wie die anderen hier im Raum“, sagte Dominique P. am Dienstag in Avignon mit Blick auf seine 50 Mitangeklagten. „Sie wussten alle Bescheid, niemand kann das Gegenteil behaupten.“ Seine Frau Gisèle habe das „nicht verdient“, sagte der Angeklagte.