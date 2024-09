„Warum bloß?“: Tochter wird unter Tränen deutlich

Prozess soll bis Dezember dauern

Der Prozess gegen ihn und 50 Mitangeklagte hatte am Montag in Avignon begonnen und soll bis zum 20. Dezember dauern. Als Nebenkläger treten auch zwei Söhne und die Tochter des Paares auf, das sich seit Bekanntwerden der Vorfälle im Scheidungsprozess befindet. Am Vortag hatte die Tochter weinend den Gerichtssaal verlassen, als der Vorsitzende Richter schilderte, dass der Beschuldigte auch Nacktfotos seiner eigenen Tochter gespeichert hatte.