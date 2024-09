Versuchtes Trump-Attentat: Was wir bisher wissen

Der Vorfall:

Trump spielte Sonntagnachmittag Golf in seinem Club in West Palm Beach, als ein Personenschützer des Secret Service einen Gewehrlauf aus dem mit Büschen umpflanzten Zaun des Golfplatzes herausragen sah. In der Folge fielen Schüsse. „Wir sind uns im Moment nicht sicher, ob die Person in der Lage war, auf unsere Agenten zu schießen. Aber mit Sicherheit waren unsere Agenten in der Lage, die Person anzugreifen“, schilderte ein Vertreter des Secret Service bei einer Pressekonferenz.