Donald Trump überlebt Attentatversuch knapp

Die Versammlung in Butler war Trumps letzte Wahlkampfveranstaltung vor dem am Montag beginnenden Parteitag der Republikaner, bei dem Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der Partei gekürt werden soll. Die US-Präsidentschaftswahl findet am 5. November statt. Der Attentatversuch in Pennsylvania löste in den USA und international Entsetzen aus.