Aufatmen in Tirol für ukrainische Kinder

Land Tirol übergab ausgemusterte Fahrzeuge

Um auch die Menschen vor Ort zu unterstützen, wurden drei ausgemusterte Pritschen- und zwei Kastenwagen aus dem Landesdienst in die Ukraine entsandt. Bereits Ende August übergab LR Eva Pawlata (SPÖ) diese an den ukrainischen Botschafter in Österreich, Vasyl Khymynets. Pawlata machte sich auch auf der Hungerburg ein Bild vom Sommercamp. Thomas Weber (Gelateria Tomaselli) überraschte vor Ort mit Eis-Köstlichkeiten.