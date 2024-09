Was vom Apple-Event heute Abend zu erwarten ist

Und in Europa verkündet der Europäische Gerichtshof seine Entscheidung zum Beihilfestreit zwischen Apple und der EU-Kommission, die den Konzern mehr als 13 Milliarden Dollar Steuern in Irland nachzahlen lassen will. Der EuGH könnte das Verfahren noch einmal an das Gericht der Europäischen Union in Luxemburg zurückschicken, vor dem sich Apple durchgesetzt hatte.