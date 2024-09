Der Hund der Tochter biss Vater in den Oberarm

Eine 22-Jährige aus dem Bezirk Perg gab ihren dreijährigen Hund fürs Wochenende zur Aufsicht bei ihren Eltern ab. Am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr ließ der mit der Aufsicht des Hundes betraute 70-Jährige aus Hellmonsödt den Hund in den Garten. Als der American-Akita-Rüde wieder in die Wohnung zurücklief, attackierte er plötzlich den 70-Jährigen, indem er ihm in den Oberarm biss.