Debüt als Versicherer: tractive hadert mit Tempo

Wie kann man das Angebot an Haustierbesitzer weiter verbessern? Was liefern die in der Kombi aus Tracker und App gesammelten Daten für einen Mehrwert? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, ging tractive unter die Hunde- und Katzen-Versicherer. Vor einem Jahr erhielt der Haustiertracker-Spezialist aus Pasching die Lizenz für Großbritannien, hatte sich dazu eigene Experten an Bord geholt.