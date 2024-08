Schlafstörungen und Trennungsangst im Visier

Warnungen vor Kojoten, Giftköder und Zecken

Mit Warnungen vor Giftködern, Kojoten oder Wölfen oder auch vor erhöhter Zecken- und Flöhe-Gefahr will man darüber hinaus punkten. Auch Informationen, wenn man mit seinem Haustier in andere Länder reist, sollen in der App oder per E-Mail automatisch mitgeliefert werden. Man sehe sich in der Rolle des „permanenten Wegbegleiters“, so Reisinger. Hurnaus nennt das „Smart Home für den Hund“ und betont: „Das wird ständig verbessert.“