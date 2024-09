Ein Programm wie Nehammer

Kinder, die kaum oder gar nicht Deutsch sprechen, sollen eine „Vorschule zur Sprachförderung“ besuchen – und zwar „bevor sie in den Regelschulbetrieb einsteigen können“. Was nicht wörtlich im Programm steht, aber logische Konsequenz ist: In Zukunft sollen laut ÖVP-Plan Kinder, die nicht Deutsch sprechen, nicht in die Volksschule kommen dürfen. Damit würden wir eigene Deutschförder-Kindergärten benötigen.