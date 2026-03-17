Gestohlenes Bike im Web entdeckt: Täter gefasst

Dem Opfer eines Fahrraddiebstahls ist es zu verdanken, dass einem „professionellen“ Bike-Dieb in Tirol das Handwerk gelegt werden konnte. Es entdeckte den Drahtesel im Internet und vereinbarte mit dem „Verkäufer“ eine Übergabe. Zu dieser kam dann auch die Polizei.
Zu dem Diebstahl war es bereits im Jänner gekommen. Beim Opfer handelt es sich um einen Deutschen (29), der in Neustift im Tiroler Stubaital wohnt. Am Montag entdeckte er sein gestohlenes Eigentum plötzlich auf einer Verkaufsplattform.
„Daraufhin kontaktierte der 29-Jährige den Verkäufer und vereinbarte den Kauf und die Übergabe.“ Parallel dazu gab der Deutsche auch der Polizei Bescheid.
Beamte der Polizeiinspektion Neustift begaben sich am Montag um 18.30 Uhr zum Übergabeort.
Ein Sprecher der Polizei
Polizei stellte Dieb am Übergabeort
„Beamte der Polizeiinspektion Neustift begaben sich am Montag um 18.30 Uhr zum Übergabeort und konnten den 36-jährigen ungarischen Verkäufer festnehmen“, heißt es von den Ermittlern. Wie weitere Erhebungen ergaben, hat der mutmaßliche Täter in der Vergangenheit schon mehrere gestohlene Bikes über Plattformen verkauft.
Wie hoch der dadurch entstandene Gesamtschaden ist, steht bisher nicht fest. Für den Ungarn setzt es entsprechende Anzeigen bei den Behörden.
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