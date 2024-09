Israel außen stark, innen schwach

Was für eine bizarre Situation! Israel ist seinen Feinden haushoch überlegen und im Inneren schwach wie nie. Das wiederum reizt seine Feinde, nicht einzulenken. Dieser Teufelskreis kann noch fatale Folgen haben. Es wird nicht gelingen, die Bedrohung Israels ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. In dieser Weltgegend können Gefahren bestenfalls gemanagt werden. Israel kann seine Feinde nur in Schach halten.