Eigentor entschied Spitzenspiel in Maxglan

Fünf Salzburger Klubs waren am Samstag in der Regionalliga West im Einsatz. Drei Punkte angeschrieben hat nur die Austria. Im Duell mit St. Johann gewann man knapp mit 1:0. Im zweiten Derby des Tages remisierten der FC Pinzgau und Grünau in einer wilden Partie. Auch Kuchl kam in Vorarlberg zu einem Zähler.