Erstes Interview als Präsidentschaftskandidatin

Auch am Tag nach dem Harris-Interview verkündete Trump erneut, dass er seine Rivalin bei der Präsidentschaftsdebatte am 10. September in Philadelphia „zerstören“ wird. Doch daran gibt es bei einigen republikanischen Beratern plötzlich Zweifel. Denn der Ex-Präsidenten scheint dünnhäutiger und damit undisziplinierter denn je bei seinen Äußerungen zu sein. Während Trumps Seite mit einem Feuerlöscher herumläuft, wird die Harris-Seite versuchen, die Lunte zu zünden. Der amerikanische Wahlkampf verspricht also noch explosiver zu werden.